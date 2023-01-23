『ボンビアルコン キャットポール専用連結ハンモック P-900【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 09時 45分に出品され04月04日 09時 45分に終了予定です。即決価格は8,222円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ボンビアルコン キャットポール専用連結ハンモック P-900



【商品説明】

・繋げて広がる猫ちゃんの遊び場



【サイズ】

高さ : 7.50 cm

横幅 : 34.00 cm

奥行 : 104.00 cm

重量 : 2.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。