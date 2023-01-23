『フクユタカ大豆 5kg 令和4年産 自然栽培(農薬・肥料不使用) 香川県産【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 22時 44分に出品され03月18日 22時 44分に終了予定です。即決価格は8,221円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フクユタカ大豆 5kg 令和4年産 自然栽培(農薬・肥料不使用) 香川県産



【商品説明】

・品種はフクユタカです。

・香川県産 令和4年産の自然栽培(農薬・肥料不使用)の大豆です。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 : 5.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。