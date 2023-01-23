『フクユタカ大豆 5kg 令和4年産 自然栽培(農薬・肥料不使用) 香川県産【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 22時 44分に出品され03月18日 22時 44分に終了予定です。即決価格は8,221円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フクユタカ大豆 5kg 令和4年産 自然栽培(農薬・肥料不使用) 香川県産
【商品説明】
・品種はフクユタカです。
・香川県産 令和4年産の自然栽培(農薬・肥料不使用)の大豆です。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 : 5.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8221円
776 入札履歴
終了
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