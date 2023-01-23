『アクアシステム クリスティ 2530【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 11時 50分に出品され03月16日 11時 50分に終了予定です。即決価格は8,221円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アクアシステム クリスティ 2530



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国



【サイズ】

高さ : 27.40 cm

横幅 : 29.60 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 4.90 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。