『(日本製 不織布)ハイパーブロックマスク リラカラ ピンクベージュ 小さめサイズ 30枚入 PM2.5対応・99%カットフィルター×8個【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 09時 28分に出品され03月04日 09時 28分に終了予定です。即決価格は8,221円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(日本製 不織布)ハイパーブロックマスク リラカラ ピンクベージュ 小さめサイズ 30枚入 PM2.5対応・99%カットフィルター×8個
【商品説明】
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
(日本製 不織布)ハイパーブロックマスク リラカラ ピンクベージュ 小さめサイズ 30枚入 PM2.5対応・99%カットフィルター×8個
【商品説明】
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奥行 :
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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8221円
496 入札履歴
終了
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