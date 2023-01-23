『掛け布団 夏布団 冷感 洗える シングル 花 動物 かわいい フェミニン 個性的 おしゃれ ホワイト グレー グリーン ブルー ピンク イエロー重厚感【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 15時 37分に出品され03月08日 15時 37分に終了予定です。即決価格は8,221円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8221円
593 入札履歴
終了
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