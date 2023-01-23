『CV58420 植木鋏【3寸】 剪定鋏大型【2段】 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 18時 54分に出品され03月07日 18時 54分に終了予定です。即決価格は8,220円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 TOBI 伝説 REAL LEATHER SERIES黒にこだわり尽くした 真の「黒」誕生。H1(全長)：260H2(ポケット)：180W：135D：60単位：mm