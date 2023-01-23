『パナソニック パルックボールプレミア D25形 電球色 電球100形タイプ 口金直径26mm 1450 lm EFD25EL20H【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 16時 03分に出品され03月03日 16時 03分に終了予定です。即決価格は8,220円に設定されています。現在900件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
パナソニック パルックボールプレミア D25形 電球色 電球100形タイプ 口金直径26mm 1450 lm EFD25EL20H
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 5.20 cm
奥行 : 13.00 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8220円
900 入札履歴
終了
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