『タカショー(Takasho) エコランドガーデンラティス ナチュラル 300×900&キャスター付スタンド 2個組セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 02時 44分に出品され05月17日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,220円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

タカショー(Takasho) エコランドガーデンラティス ナチュラル 300×900&キャスター付スタンド 2個組セット



【商品説明】

・カラー:ナチュラル

・キャスター付きで移動でき、簡単に仕切りをしたいときに

・ラティスフェンスなど取り付けが可能

・型番:EWO-35N

・塗装方法:粉体塗装

・材質:天然木

・製造国:中国



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。