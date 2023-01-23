『タカショー(Takasho) エコランドガーデンラティス ナチュラル 300×900&キャスター付スタンド 2個組セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 02時 44分に出品され05月17日 02時 44分に終了予定です。即決価格は8,220円に設定されています。現在128件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
タカショー(Takasho) エコランドガーデンラティス ナチュラル 300×900&キャスター付スタンド 2個組セット
【商品説明】
・カラー:ナチュラル
・キャスター付きで移動でき、簡単に仕切りをしたいときに
・ラティスフェンスなど取り付けが可能
・型番:EWO-35N
・塗装方法:粉体塗装
・材質:天然木
・製造国:中国
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8220円
128 入札履歴
終了
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