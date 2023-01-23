『新品 進化版 剪定ばさみ 充電式 電動剪定ばさみ 枝切り 枝切ばさみ 切断枝径30mm 電池2個付きコードレス 軽量 剪定鋏 枝きりはさみ 電動ハサミ 庭木 園芸用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 22時 36分に出品され03月06日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【30 MM】剪定径：30mm。

高速充電：ワイヤレス電気鋏、内蔵の大容量リチウムイオンバッテリーは2時間ですばやく充電できます。



より長い耐用年数：高品質のブラシレスDCモーターは強力で強力であり、その寿命は従来のブラシモーターの3?5倍です。



ポータブルで軽量-そのポータブル設計により、ユーザーはさまざまな条件で柔軟に操作できます。同時に、軽量で人間工学に基づいた滑り止めのハンドヘルド設計により、ユーザーはより長く作業しやすくなります。また、関節炎の手を持つ人にも最適です。



幅広い用途：この電気剪定ばさみは、あらゆる種類の庭園、公園、農場、大規模な牧草地、果樹園、温室に幅広く使用でき、ブドウ、桜、リンゴの木などを切断できます。



リチウム電池コードレス剪定ばさみ



-低ノイズ、優れた耐疲労性。



-人間工学に基づいたハンドル、滑り止め、つかむのに快適。



-充電式リチウム電池、労力と時間の節約。



・直径30mm以内の軟木・硬木を切断できます。



-本体は非常に軽量で、重量はわずか1.3kgです。