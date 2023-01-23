『アルプスマウンテニアリング(Alps Mountaineering) Getaway チェア ブラック 耐荷重:135kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 21時 30分に出品され04月05日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

アルプスマウンテニアリング(Alps Mountaineering) Getaway チェア ブラック 耐荷重:135kg



【商品説明】

・CHAIRS

・耐荷重:135kg

CMR-X0BNQ95QTK

【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 81.00 cm

重量 : 4.60 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。