『アルプスマウンテニアリング(Alps Mountaineering) Getaway チェア ブラック 耐荷重:135kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 21時 30分に出品され04月05日 21時 30分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アルプスマウンテニアリング(Alps Mountaineering) Getaway チェア ブラック 耐荷重:135kg
【商品説明】
・CHAIRS
・耐荷重:135kg
CMR-X0BNQ95QTK
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 12.00 cm
奥行 : 81.00 cm
重量 : 4.60 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8219円
740 入札履歴
終了
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