『(レッドゴリラ) Red Gorilla タブトラッグス ビッグタイディー レーキ付き 掃除用品 馬小屋掃除 乗馬 TL326 (パープ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 08時 22分に出品され03月26日 08時 22分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在799件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 快適なグリップハンドル付き軽量スコップ。ご家庭や馬小屋のお掃除に。ゴミを一度にたくさん集められる口の広い大きめスコップ。腰を屈めず効率的に掃除ができます。ビッグスコップとレーキのセット。スコップサイズ:40cm x 38.5cm。 高さ:75.5cm。