『ダウンジャケット メンズ 迷彩柄 ミリタリー系ファー付き カモフラ ダウン ボリューム ストリート 立襟 保温 防寒 防風 冬 アウトドア おしゃれ あったか【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 06時 46分に出品され04月14日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ダウンジャケット メンズ 迷彩柄 ミリタリー系ファー付き カモフラ ダウン ボリューム ストリート 立襟 保温 防寒 防風 冬 アウトドア おしゃれ あったか
【アイテム詳細】
上品かつ洗練されたデザインが特徴で大人の男性にふさわしいダウンジャケットです。
フロントの大容量ポケットと左腕のボタンポケットがポイントです。
防風性も兼ね備えており、快適な着用感を実現します。
高い機能性を持ち、アウトドアシーンにも重宝するアイテム。
【サイズ：cm】
M ：肩幅44 胸囲105 着丈67 袖丈60
L ：肩幅46 胸囲109 着丈69 袖丈62
XL ：肩幅47 胸囲113 着丈71 袖丈63
2XL：肩幅48 胸囲117 着丈73 袖丈65
3XL：肩幅49 胸囲121 着丈75 袖丈66
4XL：肩幅50 胸囲125 着丈75 袖丈67
5XL：肩幅52 胸囲129 着丈76 袖丈67
6XL：肩幅53 胸囲133 着丈76 袖丈68
7XL：肩幅54 胸囲137 着丈77 袖丈68
8XL：肩幅55 胸囲141 着丈77 袖丈69
※平置きで、手作業での採寸の為、若干の誤差が生じる場合がございます。
【カラー】カーキ、グリーングレー、ブルー
【素材】
表地＆裏地：100％ポリエステル
詰め物：90％ダウン
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落札価格8219円
460 入札履歴
終了
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