『スマイリーフェイス リュックサック SF-RBK ブラックxブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 00時 43分に出品され04月11日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スマイリーフェイス リュックサック SF-RBK ブラックxブラック



【商品説明】

・タテ43cmxヨコ32cmxマチ16cm

・ポケットの数:5(外側3/内側2)

・付属ポーチ:タテ16cmxヨコ26cmxマチ7cm/重量:130g

・収納可能サイズ: 11-20L

・留め具の種類: ファスナー

・表地: PVC+ポリエステル

・重量:930g



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 41.60 cm

奥行 : 43.80 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

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