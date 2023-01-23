『スマイリーフェイス リュックサック SF-RBK ブラックxブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月11日 00時 43分に出品され04月11日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スマイリーフェイス リュックサック SF-RBK ブラックxブラック
【商品説明】
・タテ43cmxヨコ32cmxマチ16cm
・ポケットの数:5(外側3/内側2)
・付属ポーチ:タテ16cmxヨコ26cmxマチ7cm/重量:130g
・収納可能サイズ: 11-20L
・留め具の種類: ファスナー
・表地: PVC+ポリエステル
・重量:930g
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 41.60 cm
奥行 : 43.80 cm
重量 : 1.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8219円
834 入札履歴
終了
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