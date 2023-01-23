『エフスタイル フランス軍タイプパラシュートバックレプリカ F-SD010041 オリーブプリント【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 14時 26分に出品され03月15日 14時 26分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エフスタイル フランス軍タイプパラシュートバックレプリカ F-SD010041 オリーブプリント
【商品説明】
・タテ23cmxヨコ38cmxマチ17cm
・ポケットの数:2(外側0/内側2)
・持ち手の全長:41cm
・留め具の種類: ジッパー
・表地: コットン
・重量:410g
【サイズ】
高さ : 6.34 cm
横幅 : 19.30 cm
奥行 : 31.23 cm
重量 : 580.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8219円
183 入札履歴
終了
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