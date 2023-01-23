『エフスタイル フランス軍タイプパラシュートバックレプリカ F-SD010041 オリーブプリント【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 14時 26分に出品され03月15日 14時 26分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

エフスタイル フランス軍タイプパラシュートバックレプリカ F-SD010041 オリーブプリント



【商品説明】

・タテ23cmxヨコ38cmxマチ17cm

・ポケットの数:2(外側0/内側2)

・持ち手の全長:41cm

・留め具の種類: ジッパー

・表地: コットン

・重量:410g



【サイズ】

高さ : 6.34 cm

横幅 : 19.30 cm

奥行 : 31.23 cm

重量 : 580.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ エフスタイル

フランス軍タイプパラシュートバックレプリカ

F-SD010041

オリーブプリント