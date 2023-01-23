『エレコム RJ45ツールキット LD-TOOLKIT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 21時 13分に出品され03月20日 21時 13分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
06.ツールキット・ LD-TOOLKIT
・・Style:06.ツールキットPatternName:単品
・詳しくは「商品の仕様」「商品の説明」をご確認ください。
・RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。
・専用収納ケース付
・製品サイズ:31.6 x 24 x 6.2 cm; 1.2 kg
・製品型番:LD-TOOLKIT
USBアクセサリー ビットトレードワン USB DELEGATER B ブラック AD00009B
¥ 8204
Belkin Thunderbolt 3ケーブル 高速 40Gbps 100W出力 5K /ウルトラHD対応 2m ブラック F2CD085
¥ 8204
【納期目安：１週間】変換名人 USB-PL36/10G2X10 【10個セット】 USB to パラレル36ピン(1.0m) (USBPL36/10G2X10)
¥ 8203
【納期目安：１週間】変換名人 USB-PL25/10G2X10 【10個セット】 USB to パラレル25ピン(1.0m) (USBPL25/10G2X10)
¥ 8203
【納期目安：１週間】変換名人 USB-RS232/10G2X10 【10個セット】 USB to RS232 (1.0m) (USBRS232/10G2X10)
¥ 8203
【納期目安：１週間】変換名人 IDE-SATAIMDX10 【10個セット】 IDE⇔SATA双方向タイプ I型 (IDESATAIMDX10)
¥ 8203
【納期目安：１週間】変換名人 IDE-SATAZDX10 【10個セット】 SATAドライブ接続タイプ Z型 (IDESATAZDX10)
¥ 8203
【納期目安：１週間】変換名人 IDE-SATAIMX10 【10個セット】 IDE M/B 接続タイプ I型 (IDESATAIMX10)
¥ 8203
【納期目安：１週間】変換名人 LAN5-CA1500X10 【10個セット】 LANケーブル CAT5 15.0m (LAN5CA1500X10)
¥ 8203
DGHUMEN 8K 光ファイバー HDMIケーブル 20M 超高速 48Gbps HDMI 2.1 ケーブル ナイロン編み 8K@60Hz
¥ 8203
NIMARUNI 屋外用 LANケーブル 自作用 屋外対応 防水 アウトドア CAT5e 屋外仕様 2重被覆 難燃性 耐候性 高耐久 (10
¥ 8202
LINDY Cat.6 S/FTP Snagless PiMF LSZHネットワークケーブル、グレー、80m(型番:45595)
¥ 8202
BUFFALO ポータブルSSD 日本製 PS4(メーカー動作確認済) USB3.1(Gen1) 対応 1TB SSD-PG1.0U3-B/
¥ 8202
Xiwai USB 3.1 フロントパネルソケット タイプE - USB 3.0 20ピン ヘッダー オス延長アダプター マザーボード用
¥ 8198
EZCOO USB3.0 HDMI ビデオ キャプチャ HDMI ループアウト と ダウン スケーラ 4K〜1080P 付、4K60 4：4
¥ 8191
オーディオクエスト オーディオグレードUSBケーブル(0.75m・1本)Aタイプ⇒Bタイプaudio-quest“シナモン” USB2 Ci
¥ 8191
シンワ測定(Shinwa Sokutei) カットレール 1m 65077
¥ 8191
【5個セット】 サンワサプライ つめ折れ防止カテゴリ6LANケーブル KB-T6TS-07BLNX5
¥ 8190
落札価格8219円
474 入札履歴
終了
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