『エレコム RJ45ツールキット LD-TOOLKIT【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 21時 13分に出品され03月20日 21時 13分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 06.ツールキット・ LD-TOOLKIT

・・Style:06.ツールキットPatternName:単品

・詳しくは「商品の仕様」「商品の説明」をご確認ください。

・RJ45ケーブル皮むき工具(LD-GKTY)・ケーブルカッター(LD-CUT)・RJ45/11用かしめ工具(LD-KKTR)セット。

・専用収納ケース付

・製品サイズ:31.6 x 24 x 6.2 cm; 1.2 kg

・製品型番:LD-TOOLKIT