『ニッソー 金魚鉢 (大)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 07時 55分に出品され04月29日 07時 55分に終了予定です。即決価格は8,219円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニッソー 金魚鉢 (大)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 28.00 cm
重量 : 1.31 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8219円
159 入札履歴
終了
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