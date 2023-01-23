『VOCALOID ボーカロイドシリーズ 風 初音MIKU ブルーベリー コスプレ衣装 ウィッグ 変装 仮装 コスチューム 撮影 祭り【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 39分に出品され03月15日 06時 39分に終了予定です。即決価格は8,218円に設定されています。現在372件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用

衣装全セット内容：頭飾り+シャツ着+ネクタイ+サスペンダースカート+コート着（写真参照）



別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り： ウィッグでご提供致します。



衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)



写真参照

