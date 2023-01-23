『TARGET ターゲット ORB 11 2BA 21g 210069 ダーツ バレル ダーツセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 09時 42分に出品され03月23日 09時 42分に終了予定です。即決価格は8,218円に設定されています。現在902件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TARGET ターゲット ORB 11 2BA 21g 210069 ダーツ バレル ダーツセット
【商品説明】
・※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。予め、ご理解・ご了承の上、ご注文下さい。
・バレル×1set(3個)｜シャフト×1set(3個)｜チップ×1set(3個)｜フライト×1set(3個)｜ケース×1個
・材質：80%タングステン｜セット重量：約21.0g｜単体重量：19.2g｜全長：51.0mm｜最大径：6.6mm｜タイプ：2BA
・現代的なラジアルカットを施し、絶妙なバランスとインパクトのあるデザインを実現しています。
・鮮やかなエレクトリックブルーのラインが特徴のORB(オーブ)シリーズ。
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8218円
902 入札履歴
終了
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