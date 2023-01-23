『壁掛けライト 室内照明 ブラケット照明 壁掛け照明 おしゃれ 玄関照明 ブラケットライト 北欧 階段 間接照明 壁取付照明 照明器具【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月25日 06時 46分に出品され04月25日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,218円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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材質： 木、銅製、セラミックス
寸法約：灯体高21cm 奥行21cm 直径17cm
電球サービス: 電球1個 E26口金
器具本体を天井や壁面へ直接ビスを打ち込んでしっかりと固定する作業が必要です。
安全の為にも、必ず専門の電気工事士の方に取り付けてもらうようにして下さい。
実際の商品と写真は異なる場合があります。
屋内用です。防水ではありません。
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落札価格8218円
463 入札履歴
終了
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