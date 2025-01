リーディンググラス HAVE A LOOK(ハブ ア ルック) TYPE-C スモーク +2.5【2025 カレンダーの人気アイテム】

商品情報

老眼鏡、シニアグラス

【商品名】

HAVE A LOOK(ハブ ア ルック) リーディンググラス TYPE-C スモーク +2.5

HAVE A LOOK



【商品説明】

・欧州デンマーク生まれのお洒落な老眼鏡



【サイズ】

高さ : 1.00 cm

横幅 : 9.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。