『bruder(ブルーダー) MACK Tip up トラック BR02815【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 14時 56分に出品され03月07日 14時 56分に終了予定です。即決価格は8,218円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

bruder(ブルーダー) MACK Tip up トラック BR02815



【商品説明】

・スケール(縮尺): 1/16

・主な製造国 :ドイツ

・対象年齢 :3才以上

・本体サイズ :高さ: 225mm 長さ: 530mm 幅: 185mm

・欧米のトラックといえばMACK社。 ドア: 開閉可能

・荷台: 1段階傾斜。 荷台後方: 開閉可能 ボンネット: 開閉可能



【サイズ】

高さ : 18.80 cm

横幅 : 25.40 cm

奥行 : 59.94 cm

重量 : 2.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ bruder(ブルーダー)

MACK

Tip

up

トラック

BR02815