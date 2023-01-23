『bruder(ブルーダー) MACK Tip up トラック BR02815【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 14時 56分に出品され03月07日 14時 56分に終了予定です。即決価格は8,218円に設定されています。現在301件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
bruder(ブルーダー) MACK Tip up トラック BR02815
【商品説明】
・スケール(縮尺): 1/16
・主な製造国 :ドイツ
・対象年齢 :3才以上
・本体サイズ :高さ: 225mm 長さ: 530mm 幅: 185mm
・欧米のトラックといえばMACK社。 ドア: 開閉可能
・荷台: 1段階傾斜。 荷台後方: 開閉可能 ボンネット: 開閉可能
【サイズ】
高さ : 18.80 cm
横幅 : 25.40 cm
奥行 : 59.94 cm
重量 : 2.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8218円
301 入札履歴
終了
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