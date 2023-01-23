『電動剪定バサミ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 06時 46分に出品され04月24日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,218円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電動剪定バサミ 切断直径30mm 枝切ばさみ 枝切りバサミ マキタ 18Vバッテリー対応 充電式 剪定鋏 枝切り コードレス 軽量 女性 庭木 園芸