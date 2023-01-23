『1000ピース ジグソーパズル Cartoon ホーンテッドパーティ(49x72cm)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 09時 05分に出品され03月30日 09時 05分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1000ピース ジグソーパズル Cartoon ホーンテッドパーティ(49x72cm)



【商品説明】

・(C)Shinji Yamamoto

・本体サイズ :72x49cm



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 29.50 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。