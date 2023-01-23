『プラレール にぎやかアナウンス サウンドE7系新幹線かがやきレールセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 22時 20分に出品され03月21日 22時 20分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

プラレール にぎやかアナウンス サウンドE7系新幹線かがやきレールセット



【商品説明】

・(C) TOMY JR東日本商品化許諾済

・単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です。)

・対象年齢:3才以上

・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。



【サイズ】

高さ : 10.20 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 41.60 cm

重量 : 1.44 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。