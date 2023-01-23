『プラレール にぎやかアナウンス サウンドE7系新幹線かがやきレールセット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 22時 20分に出品され03月21日 22時 20分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在707件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラレール にぎやかアナウンス サウンドE7系新幹線かがやきレールセット
【商品説明】
・(C) TOMY JR東日本商品化許諾済
・単4形アルカリ乾電池2本使用(電池は別売です。)
・対象年齢:3才以上
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 31.00 cm
奥行 : 41.60 cm
重量 : 1.44 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8217円
707 入札履歴
終了
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