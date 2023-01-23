『アヴィレックス 4WAYボンサック ボストンバッグ ショルダーバッグ イーグル avx3514 2.ベージュ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 00時 43分に出品され03月14日 00時 43分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アヴィレックス 4WAYボンサック ボストンバッグ ショルダーバッグ イーグル avx3514 2.ベージュ
【商品説明】
【サイズ】
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横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8217円
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