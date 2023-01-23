『(What it isNt) ART BY MARK GONZALES 2Pリュック BOXロゴ メンズ レディース (ブラック×レッド)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 13時 12分に出品され03月23日 13時 12分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在839件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(What it isNt) ART BY MARK GONZALES 2Pリュック BOXロゴ メンズ レディース (ブラック×レッド)



【商品説明】

・サイズ：高さ35cm、幅27cm、マチ20cm

・ポケット：外x5、内x3

・メインルーム：B4サイズ対応

・メイン素材: ポリエステル

・容量：19L

・重量：450ｇ



【サイズ】

高さ : 10.30 cm

横幅 : 43.10 cm

奥行 : 51.90 cm

重量 : 570.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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