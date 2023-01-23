『Crucian(クルージャン) ウキ クルージャンウキケース CUC765 7列 65cm【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 04時 08分に出品され04月08日 04時 08分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Crucian(クルージャン) ウキ クルージャンウキケース CUC765 7列 65cm



【商品説明】

・サイズ:65cm

・列:7列

・品番:CUC765



【サイズ】

高さ : 2.40 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 65.00 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。