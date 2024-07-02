『ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 プライムサーフT・W 33-405・W 釣り竿【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 22時 02分に出品され03月31日 22時 02分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング 投げ竿
使用可能な釣り方:投げ釣り
主なターゲット:キス カレイ アイナメ メゴチ クロダイ マダイ
全長(m):4.05 / 仕舞(cm):112
継数(本):4
自重(g):455
先径/元径(mm):2.7/24.7
おもり負荷(号):27-35
リールシート位置(cm):84
竿袋付属
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¥ 8179
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ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 プライムサーフT・W 25-405・W 釣り竿
¥ 8154
【サーフエイト(SURF8)】3mm スプリットソール 中割れ 26.5cm 82F1W4
¥ 8151
【サーフエイト(SURF8)】3mm スプリットソール 中割れ 23.0cm 82F1W4
¥ 8151
ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 プライムサーフT・W 27-425・W 釣り竿
¥ 8149
Rip Curl リップカール メンズ 男性用 スポーツ・アウトドア用品 水着 ラッシュガード スイムシャツ Icons Loose Long Sleeve UV Tee - Light Grey
¥ 8147
落札価格8217円
410 入札履歴
終了
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