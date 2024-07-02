『ダイワ(DAIWA) 振出投げ竿 プライムサーフT・W 33-405・W 釣り竿【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 22時 02分に出品され03月31日 22時 02分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ご購入後の当店からのメール通知を必ずご確認ください

ロッド(釣り竿)タイプ:スピニング 投げ竿

使用可能な釣り方:投げ釣り

主なターゲット:キス カレイ アイナメ メゴチ クロダイ マダイ

全長(m):4.05 / 仕舞(cm):112

継数(本):4

自重(g):455

先径/元径(mm):2.7/24.7

おもり負荷(号):27-35

リールシート位置(cm):84

竿袋付属