『青島文化教材社 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- No.15 蒼き鋼 イ401 アルス・ノヴァ モード 1/700スケール プラモデル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 35分に出品され03月05日 21時 35分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在720件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 青島文化教材社(AOSHIMA) 40.2cm14.6cm8.4cm 420g