『シーアンドアール (C&R) ドッグフード オーガニック・ドッグ 4.54kg【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 11時 19分に出品され03月23日 11時 19分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在478件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シーアンドアール (C&R) ドッグフード オーガニック・ドッグ 4.54kg
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.30 cm
横幅 : 30.10 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 4.64 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8217円
478 入札履歴
終了
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