『テトラ (Tetra) LEDスライドライト LED6070【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 12時 45分に出品され04月11日 12時 45分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

テトラ (Tetra) LEDスライドライト LED6070



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :58×6.6×10.5cm

・本体重量:700g



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 59.00 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。