『クプレラ クラシック セミベジタリアン・ドッグ 2.27kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 42分に出品され03月11日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

クプレラ クラシック セミベジタリアン・ドッグ 2.27kg



【商品説明】

・原産国:オーストラリア

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×8×41cm

・本体重量:2.27kg



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 2.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。