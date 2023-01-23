『クプレラ クラシック セミベジタリアン・ドッグ 2.27kg【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 42分に出品され03月11日 01時 42分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在40件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
クプレラ クラシック セミベジタリアン・ドッグ 2.27kg
【商品説明】
・原産国:オーストラリア
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :21×8×41cm
・本体重量:2.27kg
【サイズ】
高さ : 7.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 35.00 cm
重量 : 2.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8217円
40 入札履歴
終了
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