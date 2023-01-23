『FUNDANGO シェルターテント 軍幕 ポリエステル 1人用 簡易 コンパクト ポールなし ソロキャンプ 登山 メッシュドア付き 防虫通気【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 18時 05分に出品され05月04日 18時 05分に終了予定です。即決価格は8,217円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FUNDANGO シェルターテント 軍幕 ポリエステル 1人用 簡易 コンパクト ポールなし ソロキャンプ 登山 メッシュドア付き 防虫通気
【商品説明】
・付属品 : 収納バッグ、ペグx13、ロープx6、フライシートx1非自立式、ポールは別売りです。
・入口部分はメッシュドアになっており、虫よけ対策はバッチリ。キャノピーを上げることで前室を広く確保することも可能！
・展開サイズ : 約210*125*115cm、総重量 : 約1.5kg、耐水圧:PU3000mm(フライシート&フロア)
・片手でラクラク持ち運びできるなので、バイクツーリングやバックパッキングにもおススメです。
【サイズ】
高さ : 17.40 cm
横幅 : 18.00 cm
奥行 : 36.60 cm
重量 : 1.62 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8217円
54 入札履歴
終了
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