『童友社 鈴木建設シリーズ パワーショベル (1/20スケール 電動ラジオコントロール)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
童友社 鈴木建設シリーズ パワーショベル (1/20スケール 電動ラジオコントロール)
【商品説明】
・本体サイズ :全長41cm 全幅14.5cm 全高20.5cm
・電池種別 :単3アルカリ乾電池:6本
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 57.40 cm
重量 : 1.38 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
童友社 鈴木建設シリーズ パワーショベル (1/20スケール 電動ラジオコントロール)
¥ 8216
童友社 鈴木建設シリーズ パワーショベル (1/20スケール 電動ラジオコントロール)
¥ 8216
童友社 鈴木建設シリーズ パワーショベル (1/20スケール 電動ラジオコントロール)
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童友社 鈴木建設シリーズ パワーショベル (1/20スケール 電動ラジオコントロール)
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落札価格8216円
638 入札履歴
終了
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