『童友社 鈴木建設シリーズ パワーショベル (1/20スケール 電動ラジオコントロール)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 27分に出品され03月09日 16時 27分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在638件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

童友社 鈴木建設シリーズ パワーショベル (1/20スケール 電動ラジオコントロール)



【商品説明】

・本体サイズ :全長41cm 全幅14.5cm 全高20.5cm

・電池種別 :単3アルカリ乾電池:6本



【サイズ】

高さ : 19.60 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 57.40 cm

重量 : 1.38 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。