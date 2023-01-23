『23-08 花瓶 鶴峰型【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 42分に出品され03月08日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り寄せ品
2日〜1週間前後の発送予定です
【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】
|独特なフォルムが特徴的な花器です。
|サイズ
|高24.8×幅9.8×奥行9.8cm
個装サイズ：12×12×27cm
|素材・材質
|青銅
|製造国
|日本
|青銅製の花瓶です。
商品カテゴリ
商品コード
1032aa
ナハトマン(Nachtmann) 花器 クリア 23cm スクエア ベース 97781
¥ 8215
駿河竹千筋細工花器・一輪挿しやまぼうし静岡県伝統工芸品伝統工芸士・大村竹心坊 作Suruga-takesensuji-zaiku， Vase
¥ 8215
LSA (エルエスエー) WICKER VASE H20 TAUPE ブラウン W7xD7xH20cm
¥ 8215
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¥ 8215
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¥ 8215
OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Vase Car
¥ 8215
Lillian Rose Glass 花瓶 ユニティサンドセレモニー3点セット 2.5x2.5x8.25インチ クリア 【並行輸入】
¥ 8214
九谷焼 8号花瓶 金箔鶴木立連山 N169-05
¥ 8213
LSA(エルエスエー) フラワーベース(花器) クリア 高さ17.5cm FLOWER G584-18-301
¥ 8213
TAMAKI フラワーベース アヤ ロング 4サイズセット ブラック T-924631
¥ 8213
白萩花入 K20806519
¥ 8213
白萩花入 K20806519
¥ 8213
高岡銅器 銅製花瓶 宝月形 グリーン 104-03
¥ 8213
高岡銅器 銅製花瓶 宝月形 グリーン 104-03
¥ 8213
高岡銅器 銅製花瓶 宝月形 レッド 104-02
¥ 8213
高岡銅器 銅製花瓶 宝月形 レッド 104-02
¥ 8213
Bitz(ビッツ) フラワーベース 花器 花瓶 D17xH28cm 872920 ダークブルー
¥ 8212
海外輸入品 フラワーベース
¥ 8212
落札価格8216円
815 入札履歴
終了
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