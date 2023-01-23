『23-08 花瓶 鶴峰型【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 03時 42分に出品され03月08日 03時 42分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在815件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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独特なフォルムが特徴的な花器です。

サイズ 高24.8×幅9.8×奥行9.8cm

個装サイズ：12×12×27cm 素材・材質 青銅 製造国 日本



青銅製の花瓶です。





独特なフォルムが特徴的な花器です。 商品カテゴリ ヘルシーリビング インテリア 置物・掛け時計 花、ガーデニング 花瓶、花台 花瓶、花器

商品コード 1032aa