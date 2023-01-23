『すごい！おもちゃの感覚 【並行輸入】【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 06時 51分に出品され03月24日 06時 51分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在114件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Sensory Play Table・Multi 61371

・私たちはそれをすべてテーブルに持ち込みます：タッチの感覚にふさわしいユニークなアクティビティテーブルで 多くの異なる感覚アイテムの素晴らしいテクスチャーを探索して このキットの利点についてすべてを読んで感覚を持って読んでください

・あなたの感覚を扱う：感覚で調整探査と色の認識を開発する

・Sculpt Squeeze and Shape Creativity：このキットを使用すると 粘土や砂を使用して多くのシーンを作成することができます。

・小さな子供たちへの大きな贈り

・あなたの子供の目標の到達を支援する：あなたの子供たちに素晴らしいテクスチャーと色を紹介します。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ すごい！おもちゃの感覚

【並行輸入】