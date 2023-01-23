『テトラ (Tetra) パワーLEDプレミアム30 ライト アクアリウム 植物育成ライト タイマー内臓 点灯・消灯を個別設定可能 防水性能(IPX7) RA94の高い演色性 水草育成【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 36分に出品され04月03日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 デュアルタイマー内蔵! 生体リズムに合わせた理想のライティングが可能!

明るさにこだわった850ルーメン Ra94の高い演色性

本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30.7*9*5.2cm

IPX7の防水性能(ACアダプター及びコネクター除くライト本体のみ)

デュアルタイマー内蔵で、ブルー&レッドランプとホワイトランプの点灯、消灯時刻を個別に設定可能

ライト部は薄さ10mmのスリムデザイン。



ペット用品:熱帯魚・観賞魚:水槽・アクアリウム:ライト・照明