『テトラ (Tetra) パワーLEDプレミアム30 ライト アクアリウム 植物育成ライト タイマー内臓 点灯・消灯を個別設定可能 防水性能(IPX7) RA94の高い演色性 水草育成【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 22時 36分に出品され04月03日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
デュアルタイマー内蔵! 生体リズムに合わせた理想のライティングが可能!
明るさにこだわった850ルーメン Ra94の高い演色性
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :30.7*9*5.2cm
IPX7の防水性能(ACアダプター及びコネクター除くライト本体のみ)
デュアルタイマー内蔵で、ブルー&レッドランプとホワイトランプの点灯、消灯時刻を個別に設定可能
ライト部は薄さ10mmのスリムデザイン。
ペット用品:熱帯魚・観賞魚:水槽・アクアリウム:ライト・照明
カミハタ ターボツイストZ 18W 交換用セット
¥ 8207
ゼンスイ アンダーウォーター LEDスリム ピュアブルー 45cm
¥ 8205
アクアシステム アクアリウム用LEDランプ アクシーエルシーAXY LC 600 BW(ブルーホワイト)
¥ 8205
テトラ (Tetra)UV-60専用カートリッジ(ランプ入) テトラ パーツ
¥ 8204
ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e ヴァイオレット
¥ 8201
METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡単
¥ 8201
ナノ led アクアリウム ライト- Sanrise Spectra スペクトル水族館 LED ライト サンゴ礁魚海洋ナノタンクの 3 ワッ
¥ 8201
METIS LED 水槽ライト アクアリウムライト 海水魚 サンゴ 海水槽 照明 調光 LED3個 高光度 長寿命 強力 水族館 組立簡単
¥ 8199
カミハタ ターボツイストZ 9W用 石英管ユニット 9W
¥ 8198
ニッソー PGスーパークリア600
¥ 8197
水作 ライトアップ ９００ ブラック＋ＬＥＤ スマートタイマー 沖縄別途送料
¥ 8197
ボルクスジャパン グラッシーレディオ RX072e リーフ
¥ 8196
寿工芸 フラットLED 400
¥ 8196
カミハタ ターボツイストZ 36W用 電源コード 36W
¥ 8195
アクシーネクサス604マリン ブラックエディション
¥ 8194
アクシーネクサス604 ブラックエディション
¥ 8194
アクアシステム アクシーニューツイン 600 ブラックボディ ブルーホワイト
¥ 8194
ボルクスジャパン シングルスタンド M (60-75cm用)
¥ 8194
落札価格8216円
308 入札履歴
終了
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