『TOEI LIGHT(トーエイライト) テントウエイト10 G1396【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 20時 50分に出品され04月30日 20時 50分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TOEI LIGHT(トーエイライト) テントウエイト10 G1396



【商品説明】

・主材鉄鋳物(ハンマートーン塗装仕上げ)

・原産国:中国

・直径22cm×高さ8cm

・重さ10kg



【サイズ】

高さ : 9.80 cm

横幅 : 24.40 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 10.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。