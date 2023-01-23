『焚き火トート ソロ用 OD【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 02時 58分に出品され04月10日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
焚き火トート ソロ用 OD
【商品説明】
・マチあり：W39×H33×D10（cm）
・マチ無し：W49×H38（cm）
・容量：約13L
・風防時：上W76×下W130×H52（cm）
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 38.50 cm
重量 : 450.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8216円
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終了
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