『焚き火トート ソロ用 OD【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 02時 58分に出品され04月10日 02時 58分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在779件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

焚き火トート ソロ用 OD



【商品説明】

・マチあり：W39×H33×D10（cm）

・マチ無し：W49×H38（cm）

・容量：約13L

・風防時：上W76×下W130×H52（cm）



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 38.50 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。