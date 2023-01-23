『TAMURA Yauco コットンコンフォートボディシェーパー YTP07 ヴァニラL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 01分に出品され03月22日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
取り寄せ品
2日〜1週間前後の発送予定です
【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】
|汗をかいてもサラサラ続く混綿素材の補正下着です。
※この商品はアンダーバスト基準でお選びください。
※モニターの設定などにより、実際の商品と色味や素材の見え方が異なる場合がございます。
|サイズ
|個装サイズ：28×15×3cm
|重量
|個装重量：150g
|素材・材質
|ナイロン、綿、その他
|仕様
|・カップ受け有り
・胸元にパールリボン1個
・ワイヤー、ボーン無し
・丸パット付き(ポリエステル100％)
・手洗い可
・特許第4408130号
・意匠登録第1309733号
|生産国
|日本
|バスト
|90〜98cm
|アンダーバスト
|75〜85cm
|ヒップ
|92〜100cm
商品カテゴリ
商品コード
1609173
ワコール Wacoal マタノアツコ ATSUKO MATANO フレッシュいちご ネグリジェ ワンピース ルームウェア M
¥ 8181
ワコール Wacoal マタノアツコ ATSUKO MATANO まつ毛ねこ ルームウェア パジャマ ワンピース 綿100％
¥ 8181
ワコール Wacoal マタノアツコ ATSUKO MATANO まつ毛ねこ ルームウェア パジャマ ワンピース 綿100％
¥ 8181
ワコール Wacoal マタノアツコ ATSUKO MATANO まつ毛ねこ ルームウェア パジャマ ワンピース 綿100％
¥ 8181
トムズ スリッポン EZRA レディース Smoke Grey REPREVE Two Tone Felt (00) 24.0 cm
¥ 8180
(ヌーブラ)NuBra ヌーブラ・シームレス パテッド E117107 モカ F
¥ 8180
(ヌーブラ)NuBra ヌーブラ・シームレス パテッド E117107 モカ F
¥ 8180
(ヌーブラ)NuBra ヌーブラ・シームレス パテッド E117107 モカ F
¥ 8180
ウイング/ワコール パジャマセット 長袖・長ズボン やわらかな肌ざわり綿100%チェック柄 EP4000 レディース RE S
¥ 8180
(へヴンジャパン)HEAVEN Japan SELFIT BRA?セルフィットブラ?（ノンパテッド風ブラジャー）自然に近いシルエット だけど
¥ 8179
日本正規品(ジニエ)genie ジニエシークレットブラ 3枚セット ノンワイヤーブラ ナイトブラ スポーツブラ (アンティーク， L)
¥ 8179
日本正規品(ジニエ)genie ジニエシークレットブラ 3枚セット ノンワイヤーブラ ナイトブラ スポーツブラ (アンティーク， 3L)
¥ 8179
ウイング/ワコール ブラジャー 自然な谷間をメイク2600シリーズ3/4カップ Lesiage PB2600 レディース TU G85
¥ 8179
下着 Zigzag2 バックモチーフベビードール
¥ 8177
下着 Zigzag2 バックモチーフベビードール
¥ 8177
ウイング/ワコール ボディスーツ ノンワイヤー レディース シナモンブラウン 日本 B70M (日本サイズM相当)
¥ 8177
リーボック Reebok Plus Size Lux Sports Bra レディース 下着 Hyper Purple
¥ 8176
リーボック Reebok Plus Size Lux Sports Bra レディース 下着 White
¥ 8176
落札価格8216円
729 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！