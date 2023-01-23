『TAMURA Yauco コットンコンフォートボディシェーパー YTP07 ヴァニラL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 15時 01分に出品され03月22日 15時 01分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 取り寄せ品

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【キャンセル、返品、交換はお受けしておりません。】



汗をかいてもサラサラ続く混綿素材の補正下着です。

※この商品はアンダーバスト基準でお選びください。

※モニターの設定などにより、実際の商品と色味や素材の見え方が異なる場合がございます。

サイズ 個装サイズ：28×15×3cm 重量 個装重量：150g 素材・材質 ナイロン、綿、その他 仕様 ・カップ受け有り

・胸元にパールリボン1個

・ワイヤー、ボーン無し

・丸パット付き(ポリエステル100％)

・手洗い可

・特許第4408130号

・意匠登録第1309733号

生産国 日本



バスト 90〜98cm アンダーバスト 75〜85cm ヒップ 92〜100cm

fk094igrjs 商品カテゴリ ライフハーモニー その他アパレル ランジェリー ファッション レディースファッション 下着、靴下、部屋着 ブラ＆ショーツセット スポーツブラ

商品コード 1609173

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ TAMURA

Yauco

コットンコンフォートボディシェーパー

YTP07

ヴァニラL