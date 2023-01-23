『phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 40cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 20時 15分に出品され03月19日 20時 15分に終了予定です。即決価格は8,216円に設定されています。現在222件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

phiten(ファイテン) ネックレス RAKUWAネック ワイヤー EXTREME ラウンド ピンク/シルバー 40cm



【商品説明】

・カラー:ゴールド/ブラック

・サイズ:40cm

・性別:男性/女性

・技術:メタックス

・素材:本体・中芯/ステンレス、ナイロン 留め具/アルミ、ステンレス、ウレタン



【サイズ】

高さ : 2.00 cm

横幅 : 11.60 cm

奥行 : 12.00 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。