『ターゲット ジェダイト80 鈴木未来モデル バレル【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 02時 54分に出品され03月23日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ターゲット ジェダイト80 鈴木未来モデル バレル
【商品説明】
・バレル重量 : 18.0g
・全長 : 48.0mm
・刻み : リングカット ダブルリングカット
・形状 : トルピード
・最大径 : 6.8mm
・材質 : タングステン80%
・規格 : 2BA
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 10.50 cm
奥行 : 18.80 cm
重量 : 110.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8215円
56 入札履歴
終了
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