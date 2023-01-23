『ターゲット ジェダイト80 鈴木未来モデル バレル【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 02時 54分に出品され03月23日 02時 54分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在56件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ターゲット ジェダイト80 鈴木未来モデル バレル



【商品説明】

・バレル重量 : 18.0g

・全長 : 48.0mm

・刻み : リングカット ダブルリングカット

・形状 : トルピード

・最大径 : 6.8mm

・材質 : タングステン80%

・規格 : 2BA



【サイズ】

高さ : 2.10 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 18.80 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。