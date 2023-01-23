『ドラゴンボール バンダイ カプセルポピニカ PART5 全8種【お歳暮】』はヤフオクでから04月30日 16時 08分に出品され04月30日 16時 08分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

バンダイ カプセルポピニカ PART5 全8種



【商品説明】

・新品内袋未開封。ミニブック付き。全8種フルコンセット。カプセルは付属しません。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ドラゴンボール

バンダイ

カプセルポピニカ

PART5

全8種