『フラソリティ ポーチ 本革 メンズ 日本製 マルチポーチ コンパクト Flathority (チョコブラック)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 01時 59分に出品され03月12日 01時 59分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

フラソリティ ポーチ 本革 メンズ 日本製 マルチポーチ コンパクト Flathority (チョコブラック)



【商品説明】

・[サイズ] 約 長さ20×幅5×高さ9cm

・[原産国] 日本

・[素材] 表地：ソフトキップ(子牛革) / 内装：ナイロン / 金具：丹銅（アンティークゴールド）

・[重さ] 約100g

・葛飾区のファクトリーブランド、FlathorityのFFシリーズのマルチポーチ。



【サイズ】

高さ : 7.00 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 25.00 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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Flathority

(チョコブラック)