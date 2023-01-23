『1/43 ポルシェ 〓 908L / 1969年 ルマン 24#64 〓 Porsche【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 12分に出品され03月21日 02時 12分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1/43 ポルシェ 908L / 1969年 ルマン 24#64 Porsche



【商品説明】

・1/43 スケール ダイキャスト 完成品 （ 外箱（紙箱）、プラスチック台座、 アクリル透明ケース付属 ）

・モデル全長：約11cm、梱包サイズ：60cm

・限定数：1248 pcs. ミニチャンプス ル・マン コレクション



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ミニカー タグ 1/43

ポルシェ

〓

908L

/

1969年

ルマン

24#64

〓

Porsche