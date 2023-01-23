『1/43 ポルシェ 〓 908L / 1969年 ルマン 24#64 〓 Porsche【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 12分に出品され03月21日 02時 12分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
1/43 ポルシェ 908L / 1969年 ルマン 24#64 Porsche
【商品説明】
・1/43 スケール ダイキャスト 完成品 （ 外箱（紙箱）、プラスチック台座、 アクリル透明ケース付属 ）
・モデル全長：約11cm、梱包サイズ：60cm
・限定数：1248 pcs. ミニチャンプス ル・マン コレクション
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Hot Wheels 2018 50th Anniversary Then And Now Nissan Skyline GT-R R3 並行輸入
¥ 8215
Hi Story 1/43 スズキ CERVO CX-G (1978) フランソワホワイト 完成品 HS363WH
¥ 8215
トミカ タウンどうろセット
¥ 8215
Hi Story 1/43 トヨタ COROLLA FX-GT 1987 フラッシュトーニング 完成品
¥ 8215
ミニ四駆 モーター慣らし用ブロンズヒートシンク
¥ 8215
ボーネルンド ジク(SIKU) SIKU WORLD コンテナ船 SK5403
¥ 8214
Hot Wheels 2009 New Models 5 Alarm w/ Black PR5s 平行輸入
¥ 8214
Hi Story 1/43 スバル BRZ STI Sport (2019) アイスシルバー・メタリック 完成品
¥ 8214
ixo/イクソ ラーダ・ニーヴァ 1978 グリーン CLC338N
¥ 8214
トミカリミテッドヴィンテージ 1/64 LV-184b トヨタ コースター ハイルーフ デラックス車 白/赤 完成品
¥ 8214
トミカ トミカハイパー Xランナー(初回オリジナルトミカつき)
¥ 8214
京商 サークルK・サンクス 1/64 スカイライン＆GT-R NEO SKYLINE GT-R (BNR34) ブルー 単品
¥ 8213
タカラトミーモールオリジナル トミカプレミアム Lamborghini ３ MODELS
¥ 8213
車両模型 EBRRO 1/43 DAIHATSU P3 1966 Japan GP No5 完成品
¥ 8213
非売品 トミカ シビック TYPE R Honda CUSTOMER RACING STUDY 2018仕様 フランクフルトモーターショー出
¥ 8213
bruder(ブルーダー) MAN トラック&JCBバックホーローダー BR02776
¥ 8213
NOREV/ノレブ ベントレー コンチネンタル GT 2018 シルバーレイク 1/43スケール 270321
¥ 8213
Hi Story 1/43 スバル R2 S (2003) シルキーホワイト・パール 完成品
¥ 8213
落札価格8215円
424 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！