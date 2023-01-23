『トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション 国鉄 ED14 ED14 1 ジオラマ用品 (メーカー初回受注限定生産)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 14分に出品され03月19日 07時 14分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション 国鉄 ED14 ED14 1 ジオラマ用品 (メーカー初回受注限定生産)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 7.00 cm

奥行 : 17.40 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。