『ノストロアテュー 札入れ ジョッカ シリーズ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 54分に出品され04月01日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ノストロアテュー 札入れ ジョッカ シリーズ ブラック
【商品説明】
・タテ9cmxヨコ11.5cmxマチ2cm
・留め具の種類: ファスナー
・表地: レザー
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 11.40 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8215円
850 入札履歴
終了
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