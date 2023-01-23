『ノストロアテュー 札入れ ジョッカ シリーズ ブラック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 05時 54分に出品され04月01日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ノストロアテュー 札入れ ジョッカ シリーズ ブラック



【商品説明】

・タテ9cmxヨコ11.5cmxマチ2cm

・留め具の種類: ファスナー

・表地: レザー



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 11.40 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。