『シンワ測定(Shinwa Sokutei) モニタリングスコープ D Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 74177【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 01時 51分に出品され04月27日 01時 51分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シンワ測定(Shinwa Sokutei) モニタリングスコープ D Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 74177



【商品説明】

・USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。

・カメラヘッド径：5.2mm

・ケーブル長：1m

・高解像度 1，280×720ピクセル



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 15.50 cm

奥行 : 18.50 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。