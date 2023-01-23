『シンワ測定(Shinwa Sokutei) モニタリングスコープ D Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 74177【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 17時 51分に出品され04月13日 17時 51分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シンワ測定(Shinwa Sokutei) モニタリングスコープ D Φ5.2 ポータブル 4.3インチ液晶 74177
【商品説明】
・USB Type-Bケーブルでパソコンに取り込めます。
・カメラヘッド径：5.2mm
・ケーブル長：1m
・高解像度 1，280×720ピクセル
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8215円
369 入札履歴
終了
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