『インテリア・家具 鉢カバー おしゃれ アイアン ポットカバー スタンド 花台 かわいい アンティーク スタイリッシュ 観葉植物 アイアンのポットカバー ファン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 16分に出品され03月31日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 鉢、プランターカバー

【商品名】

鉢カバー おしゃれ アイアン ポットカバー スタンド 花台 かわいい アンティーク スタイリッシュ 観葉植物 アイアンのポットカバー ファン



【商品説明】

・お客様による簡単な組み立て品です。番号を合わせて組み立ててください(シールは組み立て後剥がしてご使用ください) / 底穴は開いていません / 色ムラやサビ加工、塗装剥げによりアンティークな風合いを表現した商品です

・アイアンのポットカバー ファングス

・備考:サイズ・重量はおおよその値です / ディスプレイの色の違いはご了承下さい

・全体のサイズ(cm):直径20.5×高さ37 / ポットの内寸:口径19.5×深さ17

・材質:スチールアイアン / 重量:740g / 生産国:中国



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。