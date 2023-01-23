『インテリア・家具 鉢カバー おしゃれ アイアン ポットカバー スタンド 花台 かわいい アンティーク スタイリッシュ 観葉植物 アイアンのポットカバー ファン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 16分に出品され03月31日 14時 16分に終了予定です。即決価格は8,215円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
鉢、プランターカバー
【商品名】
鉢カバー おしゃれ アイアン ポットカバー スタンド 花台 かわいい アンティーク スタイリッシュ 観葉植物 アイアンのポットカバー ファン
【商品説明】
・お客様による簡単な組み立て品です。番号を合わせて組み立ててください(シールは組み立て後剥がしてご使用ください) / 底穴は開いていません / 色ムラやサビ加工、塗装剥げによりアンティークな風合いを表現した商品です
・アイアンのポットカバー ファングス
・備考:サイズ・重量はおおよその値です / ディスプレイの色の違いはご了承下さい
・全体のサイズ(cm):直径20.5×高さ37 / ポットの内寸:口径19.5×深さ17
・材質:スチールアイアン / 重量:740g / 生産国:中国
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
高野木工 PLANTER BASE プランターベース 29cm ホワイトオーク
¥ 8204
ottostyle.jp 植木鉢 プランター 大型 40cm×40cm×40cm 軽量で強度のあるグラスファイバー素材 鉢カバー コンクリー
¥ 8204
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ WSF453-CB 3段タイプ 色はカフェブラウン
¥ 8203
特厚 0.35mm/枚 花 野菜 園芸ラベル用耐水紙 ユポ 合成紙 QJJ 350μ レーザー印刷＆カット可 A4 100枚
¥ 8203
ポッシュリビング 鉢カバー ウィッカー ポットカバー 10号鉢用 ナチュラル 11672
¥ 8203
アンティク風２輪流木プランター lb35 ガーデニング用オリジナル流木アートのガーデン用品資材 プランター 鉢 花器 鉢カバー etc
¥ 8199
流木プランター lb22 ガーデニング用オリジナル流木アートのガーデン用品資材 プランター 鉢 花器 鉢カバー etc
¥ 8199
ヘッズ 鉢カバー 31×19×18cm 麻 10枚 綿 ポットカバー ハンドメイド HEADS ALN-HML
¥ 8196
フラワースタンド 木製 ガーデンラック 3段 幅80 ハンギング 吊り棚 ガーデニング 棚 植木鉢台 室内 屋外 観葉植物 花台 おしゃれ
¥ 8192
ウェルカムウッド 木製プランター EPWD66-CB 色はカフェブラウン 長さ 66cm 高さ 33cm 奥行 29cm
¥ 8191
インテリア ポット カバー ベルナ S ナチュラル 高さ36cm （P368-cw-vl005s-na) （代引き不可）
¥ 8190
インテリア ポット カバー ベルナ S ナチュラル 高さ36cm （P368-cw-vl005s-na) （代引き不可）
¥ 8190
インテリア ポット カバー ベルナ S ナチュラル 高さ36cm （P368-cw-vl005s-na) （代引き不可）
¥ 8190
インテリア ポット カバー ベルナ S 茶 高さ36cm （P368-cw-vl005s-br) （代引き不可）
¥ 8190
インテリア ポット カバー ベルナ S 茶 高さ36cm （P368-cw-vl005s-br) （代引き不可）
¥ 8190
インテリア ポット カバー ベルナ S 茶 高さ36cm （P368-cw-vl005s-br) （代引き不可）
¥ 8190
インテリア ポット カバー ベルナ S 茶 高さ36cm （P368-cw-vl005s-br) （代引き不可）
¥ 8190
インテリア ポット カバー ベルナ S ナチュラル 高さ36cm （P368-cw-vl005s-na) （代引き不可）
¥ 8190
落札価格8215円
94 入札履歴
終了
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